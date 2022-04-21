Кадыров — об отмене штурма "Азовстали": Главная цель уже достигнута
По словам главы Чечни, националисты уже заблокированы в промышленных зонах, поэтому "никуда не денутся". Единственный их выход — это сдаться в плен, подчеркнул лидер республики.
Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал решение президента РФ Владимира Путина об отмене штурма "Азовстали" в Мариуполе. Так, в своём телеграм-канале он подчеркнул, что, по сути, российские военные уже достигли там главной цели.
"Главная цель уже достигнута, бандеровцы и националисты заблокированы в промышленных зонах и уже никуда не денутся. Их единственный выход — сдаться в плен. Надеюсь, у них хватит для этого благоразумия", — написал чеченский лидер.
Лайф уже сообщал, что 21 апреля Путин приказал отменить штурм "Азовстали" в Мариуполе. На встрече с министром обороны Сергеем Шойгу он назвал такой военный манёвр нецелесообразным. Президент отметил, что не нужно "лезть в эти катакомбы и ползать там под землёй". Он поручил заблокировать промышленную зону так, "чтобы муха не пролетела".
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