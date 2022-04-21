Кадыров — об отмене штурма "Азовстали": Главная цель уже достигнута

По словам главы Чечни, националисты уже заблокированы в промышленных зонах, поэтому "никуда не денутся". Единственный их выход — это сдаться в плен, подчеркнул лидер республики.

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал решение президента РФ Владимира Путина об отмене штурма "Азовстали" в Мариуполе. Так, в своём телеграм-канале он подчеркнул, что, по сути, российские военные уже достигли там главной цели.

"Главная цель уже достигнута, бандеровцы и националисты заблокированы в промышленных зонах и уже никуда не денутся. Их единственный выход — сдаться в плен. Надеюсь, у них хватит для этого благоразумия", — написал чеченский лидер.