Минобороны РФ опубликовало новый список потерь ВСУ в ходе "Операции Z"

Обнародованные документы свидетельствуют о большом количестве дезертировавших украинских военнослужащих, раненых и пропавших без вести, отметили в ведомстве.

Минобороны России опубликовало новый список с достоверными данными о потерях среди военных украинского 9-го полка оперативного назначения Нацгвардии по сведениям на 29 марта 2022 года. Об этом сообщается в телеграм-канале оборонного ведомства.

"Документы, имеющиеся в распоряжении Минобороны России, также свидетельствуют о большом количестве дезертировавших военнослужащих, раненых и пропавших без вести", — говорится в сообщении.

В распространённых документах есть данные о боевых и небоевых потерях в/ч № 3029 и об обстоятельствах гибели военнослужащих, а также сведения о потерях военнослужащих в/ч № 3029 вследствие полученного ранения или дезертирства. Так, по данным ведомства, самовольно часть покинуло 68 украинских военных, ещё 46 — ранены, а погибло — 20. Вместе с тем четыре человека числятся пропавшими без вести. Данные сведения получены из документов ВСУ.