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Опубликовано 21 апреля 2022, 09:44

Минобороны РФ опубликовало новый список потерь ВСУ в ходе "Операции Z"

Обнародованные документы свидетельствуют о большом количестве дезертировавших украинских военнослужащих, раненых и пропавших без вести, отметили в ведомстве.

Минобороны России опубликовало новый список с достоверными данными о потерях среди военных украинского 9-го полка оперативного назначения Нацгвардии по сведениям на 29 марта 2022 года. Об этом сообщается в телеграм-канале оборонного ведомства.

"Документы, имеющиеся в распоряжении Минобороны России, также свидетельствуют о большом количестве дезертировавших военнослужащих, раненых и пропавших без вести", — говорится в сообщении.

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В распространённых документах есть данные о боевых и небоевых потерях в/ч № 3029 и об обстоятельствах гибели военнослужащих, а также сведения о потерях военнослужащих в/ч № 3029 вследствие полученного ранения или дезертирства. Так, по данным ведомства, самовольно часть покинуло 68 украинских военных, ещё 46 — ранены, а погибло — 20. Вместе с тем четыре человека числятся пропавшими без вести. Данные сведения получены из документов ВСУ.

А ранее Лайф сообщал, что глава государства Владимир Путин приказал отменить штурм "Азовстали" в Мариуполе. На встрече с министром обороны Сергеем Шойгу он назвал такой военный манёвр нецелесообразным. Президент отметил, что не нужно "лезть в эти катакомбы и ползать там под землёй". Он поручил заблокировать промышленную зону так, "чтобы муха не пролетела".

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Наталья Исакова
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