ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 апреля 2022, 18:09

Посол РФ Келин: Лондон не обращался по вопросу обмена взятых в плен британцев

Представитель российского дипведомства предположил, что таким образом Британия демонстрирует отсутствие интереса к своим гражданам, попавшим в плен.

Лондон не поднимал вопрос обмена взятых в плен в Мариуполе британцев. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия 24" посол России в Британии Андрей Келин.

"Разговор об обмене такого рода по линии посольства не возникал, могу вам точно сказать", — заявил он.

Диппредставитель РФ предположил, что таким образом Британия демонстрирует отсутствие интереса к своим гражданам, попавшим в плен.

В Британии назвали большой проблемой правительства попавших в плен на Украине наёмников
В Британии назвали большой проблемой правительства попавших в плен на Украине наёмников

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Джонсону безразлична судьба оказавшихся в плену британских наёмников. Дипломат также призвала граждан королевства, которые действительно переживают за соотечественников, не волноваться, так как российская сторона заботится о пленных.

BannerImage

ТАСС / PA / Aaron Chown

Ирина Фальке
  • Новости
  • Великобритания
  • Борис Джонсон
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar