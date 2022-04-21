Посол РФ Келин: Лондон не обращался по вопросу обмена взятых в плен британцев
Представитель российского дипведомства предположил, что таким образом Британия демонстрирует отсутствие интереса к своим гражданам, попавшим в плен.
Лондон не поднимал вопрос обмена взятых в плен в Мариуполе британцев. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия 24" посол России в Британии Андрей Келин.
"Разговор об обмене такого рода по линии посольства не возникал, могу вам точно сказать", — заявил он.
Диппредставитель РФ предположил, что таким образом Британия демонстрирует отсутствие интереса к своим гражданам, попавшим в плен.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Джонсону безразлична судьба оказавшихся в плену британских наёмников. Дипломат также призвала граждан королевства, которые действительно переживают за соотечественников, не волноваться, так как российская сторона заботится о пленных.
ТАСС / PA / Aaron Chown