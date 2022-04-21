Захарова заявила, что Джонсону безразлична судьба оказавшихся в плену британских наёмников

Дипломат также призвала граждан королевства, которые действительно переживают за соотечественников, не волноваться, так как российская сторона заботится о пленных.

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона абсолютно не интересует судьба британских наёмников, оказавшихся в плену. Об этом в своём телеграм-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, Соединённое Королевство отказалось от своих подданных, которые стали "жертвами британской пропаганды и отправились наёмниками на Украину убивать людей".

"Не делайте вид, что волнуетесь. Вас абсолютно не интересует судьба британцев, оказавшихся в беде. Они же с Вами не веселились на вечеринках на Даунинг-стрит, а значит, и Вашего покровительства не дождутся", — пишет Захарова.

Дипломат также обратилась к неравнодушным согражданам пленных британцев и призвала не волноваться, так как российская сторона о них заботится и оказывает необходимое содействие, "как и другим иностранцам, которые сдались или задержаны".

Захарова добавила, что солдаты ВС РФ привержены гуманитарному праву, "в отличие от украинских боевиков, которые бесчеловечно расстреливают пленных и издеваются над мирным населением", но в Британии об этом не знают в связи с введённой цензурой. Она отметила, что Би-би-си не расскажет и о том, что количество жертв на Украине зависит и от бесконечных поставок Лондоном вооружения.

"В свою очередь призываем британские власти проявить упомянутое Борисом Джонсоном милосердие к гражданам Украины и перестать поставлять оружие киевскому режиму", — заключила представитель МИД РФ.