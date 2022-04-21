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Опубликовано 21 апреля 2022, 11:22

Бойцы Росгвардии подняли Знамя Победы над Херсоном

Флагшток установили недалеко от центрального монумента Аллеи Славы, где стараниями местных жителей горит Вечный огонь.

Поднятие Знамени Победы в Херсоне бойцами Росгвардии. Видео © Пресс-служба Росгвардии

Бойцы Росгвардии подняли в Херсоне Знамя Победы в преддверии 9 Мая. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В преддверии 9 Мая росгвардейцы подняли над Аллеей Славы в Херсоне копию знамени 150-й ордена Кутузова II-й степени стрелковой Идрицкой дивизии", — сказано в записи.

Отмечается, что флагшток установили недалеко от центрального монумента Аллеи Славы, где стараниями местных жителями горит Вечный огонь. На территориях, освобождённых от националистических формирований, Знамя Победы также означает возвращение к мирной жизни, демилитаризацию и денацификацию региона.

"Конечно, непередаваемые ощущения, дрожь берёт внутри. Это знамя поднимали наши деды. Враг будет разбит, победа будет за нами", — сказал один из военнослужащих.

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А ранее Лайф рассказывал, что жители освобождённой Каховки установили в городе российский флаг. Триколор развевается на ветру на площади у набережной. Ранее местные жители уже выходили с флагами РФ на акцию, прогулявшись под военные песни.

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Артур Лапсаков
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