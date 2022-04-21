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Регион
Опубликовано 21 апреля 2022, 14:13

Хэмилтон и Серена Уильямс вложили по 10 миллионов фунтов в заявку на покупку "Челси"

Проект возглавляет бывший президент "Ливерпуля" Мартин Бротон.

Семикратный чемпион мира "Формулы-1" британец Льюис Хэмилтон и победительница 23 турниров Большого шлема американка Серена Уильямс инвестировали по десять миллионов фунтов стерлингов в одну из заявок на покупку лондонского "Челси". Об этом сообщает Sky News.

Проект возглавляет бывший президент "Ливерпуля" Мартин Бротон. Также в консорциум входит президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу. Они уже направили предложение по приобретению "Челси" владельцу клуба Роману Абрамовичу.

Согласно планам консорциума, в случае оформления сделки контрольным пакетом акций "Челси" будет владеть инвестиционная компания Harris Blitzer Sports & Entertainment (HBSE). Её возглавляют американские бизнесмены Дэйв Блитцер и Джош Харрис.

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Ранее Правительство Британии заморозило все активы Абрамовича в стране. Лайф сообщал, что российский бизнесмен решил продать "Челси", с которым за 19 лет выиграл 21 трофей.

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ТАСС / James Moy Photography / PA Images, Vianney Le Caer / Invision / AP

Роман Фейгин
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