Хэмилтон и Серена Уильямс вложили по 10 миллионов фунтов в заявку на покупку "Челси"

Проект возглавляет бывший президент "Ливерпуля" Мартин Бротон.

Семикратный чемпион мира "Формулы-1" британец Льюис Хэмилтон и победительница 23 турниров Большого шлема американка Серена Уильямс инвестировали по десять миллионов фунтов стерлингов в одну из заявок на покупку лондонского "Челси". Об этом сообщает Sky News.

Проект возглавляет бывший президент "Ливерпуля" Мартин Бротон. Также в консорциум входит президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу. Они уже направили предложение по приобретению "Челси" владельцу клуба Роману Абрамовичу.

Согласно планам консорциума, в случае оформления сделки контрольным пакетом акций "Челси" будет владеть инвестиционная компания Harris Blitzer Sports & Entertainment (HBSE). Её возглавляют американские бизнесмены Дэйв Блитцер и Джош Харрис.