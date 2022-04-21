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Опубликовано 21 апреля 2022, 18:23

В МИД Сирии обеспокоены данными о подготовке националистами химпровокаций в Донбассе

В связи с этой информацией арабская республика призвала ОЗХО и другие международные организации осознать опасность возможных провокационных действий со стороны Украины.

В МИД Сирии обеспокоены поступающими данными о подготовке украинскими националистами провокаций с использованием химического оружия. Об этом говорится в распространённом заявлении ведомства, содержание которого приводит сирийское агентство SANA.

В сообщении отмечается, что украинская сторона планирует осуществление провокаций, чтобы обвинить Россию в применении химоружия против мирного населения в ряде городов, в особенности в Донбассе.

В связи с этим республика призывает Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) и другие международные кооперативы "осознать опасность возможных химических провокаций со стороны украинских националистов".

"Сирия <...> настаивает на том, чтобы международное сообщество серьёзно и решительно подходило [к такого рода деяниям], не допуская политизации подобных преступлений и применения к ним двойных стандартов", — добавили в министерстве.

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На прошлой неделе в МИД РФ уже предупреждали об угрозе новых химических провокаций в Донбассе. В дипведомстве отметили, что Россия уже не раз информировала о планах Незалежной Совбез ООН и ОЗХО.

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Ирина Фальке
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