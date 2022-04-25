В Херсоне у бывшего бойца ВСУ в гараже нашли арсенал оружия, он обвинил во всём "Яшу"
Мужчина утверждает, что больше никакого отношения к украинским боевикам не имеет, и уверяет, что вооружение ему просто привезли и попросили подержать дома.
Задержанный российскими силовиками житель Херсона рассказал, как к нему домой попала груда оружия. Видео © SHOT / Telegram
Российские силовики обнаружили в Херсоне в гараже у бывшего военного ВСУ целый арсенал оружия. Как сообщает телеграм-канал SHOT, он хранил у себя в том числе автоматы и шесть полных магазинов к ним.
Обладатель арсенала утверждает, что "больше никакого отношения к украинским боевикам не имеет", и уверяет, что "во всём виноват Яша", который предупредил, что ему планируют привезти эти боеприпасы и оружие. Как долго мужчина хранил у себя арсенал, он не уточнил.
"Подъехала машина, позвонил Яша и сказал, что сейчас привезут это", — рассказал украинец.
Ранее выяснилось, что житель села под Херсоном закопал в огороде целый арсенал оружия. Российские силовики обнаружили там два десятка автоматов, гранатомёты, пулемёты, много боеприпасов и прибор ночного видения.
SHOT / Telegram