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Регион
Опубликовано 25 апреля 2022, 15:57
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В Херсоне у бывшего бойца ВСУ в гараже нашли арсенал оружия, он обвинил во всём "Яшу"

Мужчина утверждает, что больше никакого отношения к украинским боевикам не имеет, и уверяет, что вооружение ему просто привезли и попросили подержать дома.

Задержанный российскими силовиками житель Херсона рассказал, как к нему домой попала груда оружия. Видео © SHOT / Telegram

Российские силовики обнаружили в Херсоне в гараже у бывшего военного ВСУ целый арсенал оружия. Как сообщает телеграм-канал SHOT, он хранил у себя в том числе автоматы и шесть полных магазинов к ним.

Обладатель арсенала утверждает, что "больше никакого отношения к украинским боевикам не имеет", и уверяет, что "во всём виноват Яша", который предупредил, что ему планируют привезти эти боеприпасы и оружие. Как долго мужчина хранил у себя арсенал, он не уточнил.

"Подъехала машина, позвонил Яша и сказал, что сейчас привезут это", — рассказал украинец.

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Ранее выяснилось, что житель села под Херсоном закопал в огороде целый арсенал оружия. Российские силовики обнаружили там два десятка автоматов, гранатомёты, пулемёты, много боеприпасов и прибор ночного видения.

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SHOT / Telegram

Ирина Фальке
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