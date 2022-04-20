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Опубликовано 20 апреля 2022, 20:10
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Житель села под Херсоном закопал в огороде целый арсенал оружия

Российские силовики обнаружили там два десятка автоматов, гранатомёты, пулемёты, много боеприпасов и прибор ночного видения.

Житель Херсонской области показывает закопанное в огороде оружие. Видео © Telegram / SHOT

Российские силовики нашли на участке у жителя села Казачьи Лагери Херсонской области целый арсенал оружия. Мужчина говорит, что собрал такую внушительную коллекцию, чтобы "поиграться". Вооружение он якобы нашёл на полигоне.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, в коллекции около 20 автоматов, гранатомёты, отстрелянный контейнер от РПГ-22, пулемёты, прибор ночного видения для танкистов.

"Да дурачок. Решил поиграться", — объясняет свой поступок сельчанин.

Арсенал у него уже изъяли, с самим мужчиной проводится соответствующая работа.

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Ранее Лайф рассказывал, что военные РФ задержали "Эскобара" из Херсонской области после обращений местных жителей. У мужчины изъяли более двадцати килограммов марихуаны стоимостью несколько десятков миллионов рублей, а также пневматическую винтовку и двуствольное ружьё.

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Telegram / SHOT

Артем Порвин
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