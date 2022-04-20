Житель села под Херсоном закопал в огороде целый арсенал оружия

Российские силовики обнаружили там два десятка автоматов, гранатомёты, пулемёты, много боеприпасов и прибор ночного видения.

Житель Херсонской области показывает закопанное в огороде оружие. Видео © Telegram / SHOT

Российские силовики нашли на участке у жителя села Казачьи Лагери Херсонской области целый арсенал оружия. Мужчина говорит, что собрал такую внушительную коллекцию, чтобы "поиграться". Вооружение он якобы нашёл на полигоне.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, в коллекции около 20 автоматов, гранатомёты, отстрелянный контейнер от РПГ-22, пулемёты, прибор ночного видения для танкистов.

"Да дурачок. Решил поиграться", — объясняет свой поступок сельчанин.

Арсенал у него уже изъяли, с самим мужчиной проводится соответствующая работа.