Полянский раскрыл раздумья Киева над применением оружия массового поражения в двух городах

По его словам, Киев способен прибегнуть к радикальным методам, если не сможет добиться преимущества при помощи обычных вооружений.

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский рассказал, что Украина раздумывает над возможностью применения оружия массового уничтожения (ОМУ) на поле боя в Славянске и Краматорске.

"Нельзя полностью исключать сценарий, когда киевский режим и радикальные группы применят ОМУ на поле боя в том случае, если не смогут добиться преимущества при помощи обычных вооружений. Насколько мы знаем, такой вариант рассматривается для Славянска и Краматорска, которые превратились в фортифицированные объекты", — объяснил Полянский в ходе общения с журналистами.

Он обратил внимание, что такое долго считалось немыслимым, а "сейчас является реалистичным сценарием, готовящимся киевским режимом при поддержке США". По словам дипломата, есть множество сигналов, указывающих на это, в их числе истерия о якобы возможном применении Россией химвеществ, которую раскручивают западные СМИ и политики. Полянский назвал эти наветы несостоятельными, поскольку в применении такого оружия в непосредственной близости от своей же границы нет никакого смысла.

"Мы не получим ничего более того, чего можем добиться обычными средствами", — заключил он.