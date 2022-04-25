Россия распространила в СБ ООН документы об угрозе провокаций Киева с ядерным оружием

В них указано три сценария: постановка "под чужим флагом", диверсия на украинских объектах, где производились компоненты ОМУ, провокации на ядерных объектах.

Россия распространила в Совете Безопасности ООН документы, свидетельствующие о готовящихся Киевом постановочных провокациях с использованием химического, биологического и тактического ядерного оружия с целью дискредитировать Москву. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Ситуация очень тревожная. Наше Минобороны продолжает собирать информацию о том, что киевский режим при поддержке США готовит постановочные провокации, чтобы обвинить Российские вооружённые силы в применении химического, биологического и тактического ядерного оружия", — сказал дипломат.

Полянский уточнил, что в выходные эти материалы были распространены в качестве официального документа в Совбезе, а позднее их направят в Генеральную Ассамблею ООН. В файлах указано три сценария: постановочный инцидент "под чужим флагом" с использованием химического или биологического оружия, который повлечёт потери среди мирных жителей; постановочная диверсия якобы со стороны российских военных на украинских объектах, где производились компоненты ОМУ; нанесение удара по складу радиоактивных отходов, провокации на ядерных объектах.