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Регион
Опубликовано 25 апреля 2022, 18:01
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Хорватия отказала РФ в рейсе для эвакуации российских дипломатов с семьями

Захарова напомнила, что власти республики ранее сами предписали этим гражданам покинуть страну.

Загреб отказал Москве в гуманитарном рейсе для эвакуации группы сотрудников Посольства России в Хорватии. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Она отметила, что речь идёт о людях, которым сами хорватские власти предписали покинуть страну, в том числе и о семьях с малолетними детьми. Такими действиями, по словам дипломата, Загреб "настойчиво и планомерно" попросту продолжает рушить двусторонние отношения с Москвой.

"Негуманное, издевательское отношение к нашим согражданам не останется без достойного ответа", — подчеркнула Захарова.

Россия высылает 40 немецких дипломатов
Россия высылает 40 немецких дипломатов

Ранее Лайф сообщал, что Хорватия высылает 24 сотрудников Посольства РФ в Загребе. В МИД республики тогда решительно осудили "Операцию Z" и призвали Москву "безотлагательно прекратить боевые действия и вывести российские войска" с территории Незалежной.

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VK / МИД РФ

Наталья Исакова
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