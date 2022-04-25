Хорватия отказала РФ в рейсе для эвакуации российских дипломатов с семьями

Захарова напомнила, что власти республики ранее сами предписали этим гражданам покинуть страну.

Загреб отказал Москве в гуманитарном рейсе для эвакуации группы сотрудников Посольства России в Хорватии. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Она отметила, что речь идёт о людях, которым сами хорватские власти предписали покинуть страну, в том числе и о семьях с малолетними детьми. Такими действиями, по словам дипломата, Загреб "настойчиво и планомерно" попросту продолжает рушить двусторонние отношения с Москвой.

"Негуманное, издевательское отношение к нашим согражданам не останется без достойного ответа", — подчеркнула Захарова.