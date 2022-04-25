Хорватия отказала РФ в рейсе для эвакуации российских дипломатов с семьями
Захарова напомнила, что власти республики ранее сами предписали этим гражданам покинуть страну.
Загреб отказал Москве в гуманитарном рейсе для эвакуации группы сотрудников Посольства России в Хорватии. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Она отметила, что речь идёт о людях, которым сами хорватские власти предписали покинуть страну, в том числе и о семьях с малолетними детьми. Такими действиями, по словам дипломата, Загреб "настойчиво и планомерно" попросту продолжает рушить двусторонние отношения с Москвой.
"Негуманное, издевательское отношение к нашим согражданам не останется без достойного ответа", — подчеркнула Захарова.
Ранее Лайф сообщал, что Хорватия высылает 24 сотрудников Посольства РФ в Загребе. В МИД республики тогда решительно осудили "Операцию Z" и призвали Москву "безотлагательно прекратить боевые действия и вывести российские войска" с территории Незалежной.
VK / МИД РФ