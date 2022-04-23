Минобороны РФ уличило ВСУ в планах повторить в Лисичанске провокацию в Буче
Фейки со стороны киевских властей о якобы бесчинствах русских в ближайшее время планируется широко распространить через западные СМИ.
Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сообщил, что сотрудники СБУ и спецслужбы Великобритании готовят провокацию в Лисичанске по примеру Бучи. Авторы постановочных видео и фото в населённом пункте уже прибыли на новое "место работы".
"В Лисичанске Луганской Народной Республики сотрудники СБУ совместно со спецслужбами Великобритании готовят очередной фейк. С этой целью в город заблаговременно прибыли представители украинских и западных СМИ, ранее осуществлявшие постановочные фотовидеосъёмки в Буче", — сказал Мизинцев.
В военном ведомстве также отметили, что фейки со стороны киевских властей о якобы бесчинствах русских в ближайшее время планируется широко распространить через западные СМИ.
А ранее в Минобороны РФ сообщали, что отмена штурма "Азовстали" сорвала провокацию НАТО с оружием массового поражения. Западные страны рассматривали три сценария, один из которых подразумевал "скрытное использование" и должен был быть реализован именно на этом предприятии.
Shutterstock