Фейки со стороны киевских властей о якобы бесчинствах русских в ближайшее время планируется широко распространить через западные СМИ.

Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сообщил, что сотрудники СБУ и спецслужбы Великобритании готовят провокацию в Лисичанске по примеру Бучи. Авторы постановочных видео и фото в населённом пункте уже прибыли на новое "место работы".

"В Лисичанске Луганской Народной Республики сотрудники СБУ совместно со спецслужбами Великобритании готовят очередной фейк. С этой целью в город заблаговременно прибыли представители украинских и западных СМИ, ранее осуществлявшие постановочные фотовидеосъёмки в Буче", — сказал Мизинцев.

В военном ведомстве также отметили, что фейки со стороны киевских властей о якобы бесчинствах русских в ближайшее время планируется широко распространить через западные СМИ.