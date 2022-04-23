Экс-канцлер ФРГ Шрёдер предрёк провал попыткам надолго изолировать Россию

Он уверен, что после военной "Операции Z" на Украине всё равно придётся взаимодействовать с Москвой, потому что "так всегда и происходит".

Россию нельзя изолировать в долгосрочной перспективе в политическом и экономическом аспектах. Об этом в интервью New York Times заявил бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер.

"Такую страну, как Россия, нельзя изолировать в долгосрочной перспективе ни политически, ни экономически. Немецкая промышленность нуждается в сырье, которое есть у РФ", — объяснил Шрёдер.

Он пояснил, что Германии необходимы российские нефть, газ, а также редкоземельные элементы, которые, по словам экс-канцлера, "нельзя просто заменить". Шрёдер уверен, что после специальной военной "Операции Z" на Украине всё равно придётся взаимодействовать с Москвой, потому что "так всегда и происходит".