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Регион
Опубликовано 23 апреля 2022, 17:58
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Экс-канцлер ФРГ Шрёдер предрёк провал попыткам надолго изолировать Россию

Он уверен, что после военной "Операции Z" на Украине всё равно придётся взаимодействовать с Москвой, потому что "так всегда и происходит".

Россию нельзя изолировать в долгосрочной перспективе в политическом и экономическом аспектах. Об этом в интервью New York Times заявил бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер.

"Такую страну, как Россия, нельзя изолировать в долгосрочной перспективе ни политически, ни экономически. Немецкая промышленность нуждается в сырье, которое есть у РФ", — объяснил Шрёдер.

Он пояснил, что Германии необходимы российские нефть, газ, а также редкоземельные элементы, которые, по словам экс-канцлера, "нельзя просто заменить". Шрёдер уверен, что после специальной военной "Операции Z" на Украине всё равно придётся взаимодействовать с Москвой, потому что "так всегда и происходит".

Медведев: Изолировать Россию и задушить её экономику не сможет никто
Медведев: Изолировать Россию и задушить её экономику не сможет никто

Ранее Лайф писал, что США и их союзники намерены изолировать и ослабить Россию. Американские власти и их европейские партнёры начали планировать "совершенно иной мир", в котором они "больше не пытаются сосуществовать и сотрудничать с РФ", отмечает издание.

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ТАСС / Valery Sharifulin

Никита Осипов
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