Зеленский назвал условия, при которых Украина незамедлительно выйдет из переговоров с РФ

По оценке украинского лидера, Москва может сделать некоторые шаги, которые в дальнейшем повредят разрешению конфликта дипломатическим путём.

Глава Незалежной Владимир Зеленский предупредил, что Украина выйдет из любых переговоров с Россией в случае уничтожения боевиков в Мариуполе или проведения референдумов на территориях страны, подконтрольных РФ.

"Если будут уничтожены наши люди в Мариуполе, если будут провозглашены псевдореферендумы в новых псевдореспубликах, Украина выйдет из всех переговорных процессов", — заявил он во время пресс-конференции в киевском метро.