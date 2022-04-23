Зеленский назвал условия, при которых Украина незамедлительно выйдет из переговоров с РФ
Владимир Зеленский. Фото © Сайт президента Украины
По оценке украинского лидера, Москва может сделать некоторые шаги, которые в дальнейшем повредят разрешению конфликта дипломатическим путём.
Глава Незалежной Владимир Зеленский предупредил, что Украина выйдет из любых переговоров с Россией в случае уничтожения боевиков в Мариуполе или проведения референдумов на территориях страны, подконтрольных РФ.
"Если будут уничтожены наши люди в Мариуполе, если будут провозглашены псевдореферендумы в новых псевдореспубликах, Украина выйдет из всех переговорных процессов", — заявил он во время пресс-конференции в киевском метро.
Зеленский подчеркнул, что это будет неправильный шаг со стороны России и он точно повредит разрешению конфликта дипломатическим путём.
Как уже писал Лайф ранее, президент Незалежной Владимир Зеленский заявил, что уничтожение украинских военных в Мариуполе поставит точку в переговорах Москвы и Киева. При этом политолог Владимир Жарихин предположил, что ультиматум лидера Украины связан с приказом США. По его мнению, это настоящая отговорка, чтобы не продолжать поиск компромисса.