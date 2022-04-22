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Опубликовано 22 апреля 2022, 14:33
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"Никаких ультиматумов": Лавров призвал Зеленского не связывать осаду "Азовстали" и переговоры с Россией

Владимир Зеленский. Фото © Сайт президента Украины

Владимир Зеленский. Фото © Сайт президента Украины

Ранее лидер Незалежной пригрозил, что уничтожение украинских военных в Мариуполе поставит точку в диалоге.

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что президент Украины Владимир Зеленский неправильно делает, связывая переговоры с Россией и положение заблокированных на "Азовстали" украинских националистов.

"Никаких ультиматумов [мы] не терпим. И я не могу квалифицировать каким-либо образом заявления президента Зеленского, я не уверен, что он понимает, о чём идёт речь", — сказал министр на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос.

Боец из заблокированной "Азовстали" обратился с мольбой о помощи к Зеленскому
Боец из заблокированной "Азовстали" обратился с мольбой о помощи к Зеленскому

Как уже писал Лайф ранее, президент Незалежной Владимир Зеленский заявил, что уничтожение украинских военных в Мариуполе поставит точку в переговорах Москвы и Киева. Политолог Владимир Жарихин предположил, что ультиматум лидера Украины связан с приказом США.

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Николь Вербер
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