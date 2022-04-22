"Никаких ультиматумов": Лавров призвал Зеленского не связывать осаду "Азовстали" и переговоры с Россией

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что президент Украины Владимир Зеленский неправильно делает, связывая переговоры с Россией и положение заблокированных на "Азовстали" украинских националистов.

"Никаких ультиматумов [мы] не терпим. И я не могу квалифицировать каким-либо образом заявления президента Зеленского, я не уверен, что он понимает, о чём идёт речь", — сказал министр на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос.