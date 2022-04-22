"Никаких ультиматумов": Лавров призвал Зеленского не связывать осаду "Азовстали" и переговоры с Россией
Владимир Зеленский. Фото © Сайт президента Украины
Ранее лидер Незалежной пригрозил, что уничтожение украинских военных в Мариуполе поставит точку в диалоге.
Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что президент Украины Владимир Зеленский неправильно делает, связывая переговоры с Россией и положение заблокированных на "Азовстали" украинских националистов.
"Никаких ультиматумов [мы] не терпим. И я не могу квалифицировать каким-либо образом заявления президента Зеленского, я не уверен, что он понимает, о чём идёт речь", — сказал министр на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос.
Как уже писал Лайф ранее, президент Незалежной Владимир Зеленский заявил, что уничтожение украинских военных в Мариуполе поставит точку в переговорах Москвы и Киева. Политолог Владимир Жарихин предположил, что ультиматум лидера Украины связан с приказом США.