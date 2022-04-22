Главы делегаций России и Украины провели сегодня несколько длительных переговоров

Помощник президента РФ Владимир Мединский подтвердил информацию об онлайн-беседе с Давидом Арахамией.

Несколько длительных переговоров между главами российской и украинской делегаций прошли сегодня, 22 апреля, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

"Сегодня было несколько длительных разговоров между главами делегаций", — сообщил источник агентства. Глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский подтвердил информацию о беседе с Давидом Арахамией, однако подробности не раскрыл.