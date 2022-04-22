Главы делегаций России и Украины провели сегодня несколько длительных переговоров
Помощник президента РФ Владимир Мединский подтвердил информацию об онлайн-беседе с Давидом Арахамией.
Несколько длительных переговоров между главами российской и украинской делегаций прошли сегодня, 22 апреля, пишет ТАСС со ссылкой на источник.
"Сегодня было несколько длительных разговоров между главами делегаций", — сообщил источник агентства. Глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский подтвердил информацию о беседе с Давидом Арахамией, однако подробности не раскрыл.
Напомним, 29 марта в Стамбуле состоялась последняя очная встреча делегаций России и Украины. После неё президент РФ сказал, что переговоры вернулись в тупиковую ситуацию, а сегодня Владимир Путин в беседе с главой Европейского совета Шарлем Мишелем заявил, что украинская сторона "проявляет непоследовательность и не готова искать взаимоприемлемые решения".
ТАСС / Максим Гучек / БелТА