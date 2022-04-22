WTA может ввести санкции против Уимблдона за отстранение российских теннисистов

С 27 июня по 10 июля состоится турнир этого сезона на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

Женская теннисная ассоциация (WTA) может ввести санкции против организаторов Уимблдонского турнира и Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) за отстранение российских и белорусских игроков. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации издания, президент WTA Стив Саймон уже проинформировал целый ряд теннисистов о возможных санкциях.

Также в пятницу стало известно, что АТР и WTA готовят комплекс мер для защиты российских и белорусских спортсменов, не допущенных на Уимблдон и другие турниры на травяных покрытиях в Великобритании. В том числе может быть принято решение о заморозке рейтингов отстранённых игроков.