WTA может ввести санкции против Уимблдона за отстранение российских теннисистов
С 27 июня по 10 июля состоится турнир этого сезона на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.
Женская теннисная ассоциация (WTA) может ввести санкции против организаторов Уимблдонского турнира и Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) за отстранение российских и белорусских игроков. Об этом сообщает L'Equipe.
По информации издания, президент WTA Стив Саймон уже проинформировал целый ряд теннисистов о возможных санкциях.
Также в пятницу стало известно, что АТР и WTA готовят комплекс мер для защиты российских и белорусских спортсменов, не допущенных на Уимблдон и другие турниры на травяных покрытиях в Великобритании. В том числе может быть принято решение о заморозке рейтингов отстранённых игроков.
Ранее Лайф сообщал, что организаторы Уимблдона приняли решение отстранить российских теннисистов от участия в турнире на фоне событий на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что от данного решения пострадает в первую очередь сам турнир.
В нынешнем сезоне Уимблдонский турнир пройдёт на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета с 27 июня по 10 июля. Его действующими победителями являются первая ракетка мира серб Новак Джокович и австралийка Эшли Барти, уже завершившая спортивную карьеру.
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