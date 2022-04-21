"Перегнули палку": Тренер Янчук считает, что отстранение россиян от Уимблдона повлияет на весь мировой теннис

На кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета турнир этого сезона пройдёт с 27 июня по 10 июля.

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук считает чрезмерным наказанием отстранение российских спортсменов от участия в Уимблдонском турнире. Об этом он рассказал в беседе с Лайфом.

"Думаю, что сама инициатива отстранить наших спортсменов определяется руководством Англии, да и в целом негативным отношением к России. Эта история давно тянется, но сейчас это особенно сказывается на спортсменах. В теннисе была практика ещё со времён случая с ЮАР, когда там был апартеид: страну не допускали до командных соревнований Кубка Дэвиса и Кубка федераций. Но к личным соревнованиям спортсменов допускали, и никаких ограничений не было. Нас и так лишили командных игр, даже права проводить турниры. Запретить участвовать в личных турнирах — это уже слишком и ни в какие ворота не идёт", — сказал Янчук.

По его мнению, от этого решения пострадают не только российские игроки, но и весь мировой теннис. При этом 80-летний специалист верит, что ситуацию с допуском наших спортсменов на Уимблдон ещё можно изменить.

"Англичане просто перегнули палку, на мой взгляд. И теряют от этого не только наши спортсмены, но и весь мировой теннис. Если Медведев и Рублёв не играют, то это уже сказывается на конкуренции и на уровне турнира. Я думаю, что если ещё не поздно, то это решение можно поменять с учётом мнения других игроков, в том числе и Джоковича, первой ракетки мира. Ещё надеемся: вдруг что-то поменяется. Теннисисты уважают и себя, и своих конкурентов", — отметил тренер.