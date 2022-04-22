Daily Mail: ATP и WTA могут заморозить рейтинги российских теннисистов, не допущенных на Уимблдон
Турнир нынешнего сезона состоится на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета с 27 июня по 10 июля.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) на следующей неделе должны принять комплекс мер для защиты российских и белорусских спортсменов, не допущенных на Уимблдон и другие турниры на травяных покрытиях в Великобритании. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации издания, для поддержки теннисистов может быть принято решение о заморозке их рейтингов. Аналогичные меры использовались во время пандемии коронавируса. Они направлены на то, чтобы игроки не теряли рейтинговых очков на турнирах, которые они вынуждены пропустить по не зависящим от них причинам.
Ранее Лайф сообщал, что организаторы Уимблдона приняли решение отстранить российских теннисистов от участия в турнире на фоне событий на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что от данного решения пострадает в первую очередь сам турнир.
В нынешнем сезоне Уимблдонский турнир пройдёт на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета с 27 июня по 10 июля. Его действующими победителями являются первая ракетка мира серб Новак Джокович и австралийка Эшли Барти, уже завершившая спортивную карьеру.
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