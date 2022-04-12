Путин заявил о тупике в переговорах с Украиной

Сторона отошла от своих договорённостей в Стамбуле, и теперь требования безопасности — это одно, а вопросы регулирования отношений по поводу Крыма, Севастополя и Донбасса выносятся за рамки условий.

Президент РФ Владимир Путин выступил на пресс-конференции по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Видео © LIFE

Переговоры между российской и украинской стороной из-за Киева вернулись в тупиковую ситуацию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко на космодроме Восточный.

"Мы вышли на определённый уровень договорённостей в Стамбуле, которые заключались в том, что гарантии безопасности для Украины, а Украина выговаривает себе очень жёсткие гарантии, не будут распространяться на территорию Крыма, Севастополя и Донбасса", — сказал он.

Затем последовали действия России по созданию условий продолжения договорного процесса, однако в ответ страна получила провокацию в Буче, отметил Путин. При этом Киев отошёл от договорённостей в Стамбуле. Теперь уже требования безопасности — это одно, а вопросы регулирования отношений по поводу Крыма, Севастополя и Донбасса выносятся за рамки этих договорённостей, подчеркнул российский лидер.

"То есть опять вернулись в тупиковую для себя и для всех ситуацию. Правда, мне сказали, что вчера вечером украинская сторона опять что-то изменила", — добавил глава государства.