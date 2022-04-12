Итальянский журналист Капуоццо: НАТО знает, кто стрелял ракетой по Краматорску
"Точка-У" в Краматорске. Фото © Telegram / SHOT
Корреспондент рассказал в эфире местного телеканала, почему он убеждён, что "Точка-У" принадлежала украинской стороне.
НАТО знает, кому принадлежит ракета "Точка-У", обломки которой упали рядом с вокзалом в Краматорске. Об этом заявил итальянский журналист Тони Капуоццо в эфире канала Rete4. По мнению корреспондента, многие могут возложить вину за произошедшее на Россию, однако маркировка на обломке ракеты заставила Капуоццо задуматься об её истинных владельцах.
"Я видел, что цифры на ракетном двигателе, по мнению некоторых в Сети, похоже, относятся к украинским складам, или во всяком случае эта ракета очень похожа на ту, которая попала в город Донецк. НАТО точно знает, откуда прилетела эта ракета", — поделился наблюдением Капуоццо.
Ранее журналист также прокомментировал события в Буче. Он озадачился, когда на городской дороге могли появиться тела, если накануне местный мэр радостно объявил об "освобождении" города.
Напомним, трагедия в Краматорске произошла 8 апреля, когда по городу был совершён удар "Точкой-У", обломки которой упали недалеко от вокзала. В результате атаки погибло около 30 человек, ранения получили около 100. Недавно в ДНР возбудили дело против командира ВСУ Ярошевича из-за ракетного удара по Краматорску. По версии следователей республики, именно он отдал приказ произвести обстрел города из "Точки-У".