Путин сообщил главе Евросовета о непоследовательности Киева в переговорах

Глава государства также отметил, что возможность личной встречи с Владимиром Зеленским зависит, в частности, от конкретных результатов диалога российских и украинских делегатов.

Президент РФ Владимир Путин и председатель Европейского совета Шарль Мишель в ходе телефонного разговора подробно обсудили развитие ситуации на Украине. В частности, российский лидер рассказал о непоследовательности Киева в переговорах, говорится на сайте Кремля.

"Реагируя на призыв Шарля Мишеля провести прямой контакт с [президентом Украины] Владимиром Зеленским, президент России вновь подтвердил известную позицию на этот счёт, отметив, что такая возможность зависит, в частности, от конкретных результатов на ведущихся переговорах российских и украинских представителей, в ходе которых украинская сторона проявляет непоследовательность и не готова искать взаимоприемлемые решения", — говорится в сообщении.

Также Путин изложил принципиальные оценки в связи с "Операцией Z" по защите республик Донбасса. Так, после освобождения Мариуполя был отдан приказ отменить штурм завода "Азовсталь", а всем сложившим оружие военнослужащим ВСУ, боевикам нацбатальонов и иностранным наёмникам гарантировали жизнь, достойное обращение и оказание медицинской помощи, однако киевский режим не позволяет воспользоваться этой возможностью. Вместе с тем российский лидер рассказал о мерах по защите мирного населения, ежедневном открытии гуманитарных коридоров и объявлении режима тишины для безопасной эвакуации мирных жителей из зоны боевых действий.

Кроме того, в ходе разговора затронули заявления представителей Евросоюза о том, что ситуацию на Украине необходимо разрешить военным путём, а также игнорирование многочисленных военных преступлений украинских силовиков. Как отметил глава РФ, Брюссель мог бы повлиять на власти Киева, чтобы прекратить обстрелы населённых пунктов Донбасса и другие грубые нарушения норм международного гуманитарного права. При этом было подмечено, что руководство большинства стран ЕС потворствует откровенной русофобии, которая проявляется, например, в культурно-гуманитарной и спортивной сферах.

Также стороны обсудили тему обеспечения стабильности и безопасности в Нагорном Карабахе, в том числе с учётом проведённых в последнее время Путиным и Мишелем контактов с лидерами Армении и Азербайджана. В ходе разговора подтвердили принципиальную важность последовательного выполнения основополагающих трёхсторонних договорённостей Армении, Азербайджана и России. В частности, российский лидер сообщил о предпринимаемых шагах для восстановления экономических и транспортных связей, а также запуска процесса делимитации армяно-азербайджанской границы и переговоров по выработке мирного договора между двумя странами.