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Опубликовано 22 апреля 2022, 11:44

Эрдоган анонсировал телефонные переговоры с Путиным и Зеленским в ближайшие дни

Обложка © Shutterstock

Обложка © Shutterstock

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее сообщал, что президент страны находится в "активных контактах" с Москвой и Киевом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган изъявил желании провести телефонные переговоры с президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в ближайшие дни. О своих планах он сообщил журналистам после пятничной молитвы.

"Я планирую провести телефонные переговоры с Путиным и Зеленским в ближайшие дни", — заявил турецкий президент.

Лайф сообщал ещё 14 апреля, что турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявлял о желании Эрдогана в ближайшее время провести переговоры с Путиным, однако беседа между президентами до сих пор не состоялась.

Представитель МИД РФ Полищук: Переговоры РФ и Украины продолжаются практически ежедневно
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Виктория Дитрих
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