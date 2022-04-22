Эрдоган анонсировал телефонные переговоры с Путиным и Зеленским в ближайшие дни
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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее сообщал, что президент страны находится в "активных контактах" с Москвой и Киевом.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган изъявил желании провести телефонные переговоры с президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в ближайшие дни. О своих планах он сообщил журналистам после пятничной молитвы.
"Я планирую провести телефонные переговоры с Путиным и Зеленским в ближайшие дни", — заявил турецкий президент.
Лайф сообщал ещё 14 апреля, что турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявлял о желании Эрдогана в ближайшее время провести переговоры с Путиным, однако беседа между президентами до сих пор не состоялась.