Основатель "Азова" пригрозил ударить "Точкой-У" по "Бессмертному полку" в Мариуполе

Так националист предостерёг мирных жителей о том, что лучше не проводить торжественные шествия и "тому подобные действия".

Основатель нацполка "Азова" Андрей Билецкий заявил, что 9 мая националисты могут нанести удар "Точкой-У" по шествию "Бессмертного полка" в Мариуполе. Такими угрозами он решил предостеречь мирных жителей от участия в шествии.

"Туда иногда долетают украинские дальнобойные ракеты типа "Точки-У". Поэтому я бы не рисковал проводить "Бессмертные полки" и тому подобные действия", — сказал он в эфире украинского ТВ.