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Опубликовано 22 апреля 2022, 11:28
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Основатель "Азова" пригрозил ударить "Точкой-У" по "Бессмертному полку" в Мариуполе

Так националист предостерёг мирных жителей о том, что лучше не проводить торжественные шествия и "тому подобные действия".

Основатель нацполка "Азова" Андрей Билецкий заявил, что 9 мая националисты могут нанести удар "Точкой-У" по шествию "Бессмертного полка" в Мариуполе. Такими угрозами он решил предостеречь мирных жителей от участия в шествии.

"Туда иногда долетают украинские дальнобойные ракеты типа "Точки-У". Поэтому я бы не рисковал проводить "Бессмертные полки" и тому подобные действия", — сказал он в эфире украинского ТВ.

Песков: Националисты на "Азовстали" не помешают налаживанию мирной жизни в Мариуполе
Песков: Националисты на "Азовстали" не помешают налаживанию мирной жизни в Мариуполе

Ранее Кадыров заявил об "окончательном и бесповоротном" взятии Мариуполя. Глава Чечни отметил, что остатки националистов "блокированы под толщей бетона и железа на территории завода". Он выразил уверенность, что стены "Азовстали" — "последнее, что они увидят в своей жизни".

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YouTube / Dadakov

Николь Вербер
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