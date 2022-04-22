Основатель "Азова" пригрозил ударить "Точкой-У" по "Бессмертному полку" в Мариуполе
Так националист предостерёг мирных жителей о том, что лучше не проводить торжественные шествия и "тому подобные действия".
Основатель нацполка "Азова" Андрей Билецкий заявил, что 9 мая националисты могут нанести удар "Точкой-У" по шествию "Бессмертного полка" в Мариуполе. Такими угрозами он решил предостеречь мирных жителей от участия в шествии.
"Туда иногда долетают украинские дальнобойные ракеты типа "Точки-У". Поэтому я бы не рисковал проводить "Бессмертные полки" и тому подобные действия", — сказал он в эфире украинского ТВ.
Ранее Кадыров заявил об "окончательном и бесповоротном" взятии Мариуполя. Глава Чечни отметил, что остатки националистов "блокированы под толщей бетона и железа на территории завода". Он выразил уверенность, что стены "Азовстали" — "последнее, что они увидят в своей жизни".
YouTube / Dadakov