Песков: Националисты на "Азовстали" не помешают налаживанию мирной жизни в Мариуполе
Пресс-секретарь российского президента напомнил, что на совещании с главой государства министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о возможности начать возвращение населения в свои дома.
Находящиеся на заводе "Азовсталь" националисты не помешают налаживанию мирной жизни в освобождённом Мариуполе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как он рассказал журналистам, сегодня министр обороны Сергей Шойгу доложил главе государства о возможности приступить к восстановлению мирной жизни и возвращению населения в свои дома.
"Что касается "Азовстали" — это отдельный объект, где полностью заблокирована оставшаяся группа украинских националистов", — добавил представитель Кремля, заверив, что нахождение бойцов на предприятии "никоим образом" не помешает налаживанию мирной жизни в городе.
Напомним, Владимир Путин на совещании с Сергеем Шойгу приказал отменить штурм "Азовстали". Российский лидер определил такой военный манёвр нецелесообразным. Также он поздравил министра обороны с освобождением Мариуполя, назвав это успехом.