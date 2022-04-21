Песков: Националисты на "Азовстали" не помешают налаживанию мирной жизни в Мариуполе

Пресс-секретарь российского президента напомнил, что на совещании с главой государства министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о возможности начать возвращение населения в свои дома.

Находящиеся на заводе "Азовсталь" националисты не помешают налаживанию мирной жизни в освобождённом Мариуполе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как он рассказал журналистам, сегодня министр обороны Сергей Шойгу доложил главе государства о возможности приступить к восстановлению мирной жизни и возвращению населения в свои дома.

"Что касается "Азовстали" — это отдельный объект, где полностью заблокирована оставшаяся группа украинских националистов", — добавил представитель Кремля, заверив, что нахождение бойцов на предприятии "никоим образом" не помешает налаживанию мирной жизни в городе.