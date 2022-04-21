Песков: "Операция Z" на Украине идёт согласно намеченному плану
Представитель Кремля отметил, что Владимиру Путину регулярно докладывают по линии оборонных ведомств о ходе манёвров российских военных на территории Незалежной.
Специальная военная "Операция Z" на Украине идёт согласно намеченному плану. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В разговоре с журналистами представитель Кремля отметил, что главе государства Владимиру Путину регулярно докладывают по линии оборонных ведомств о ходе манёвров российских военных на территории Незалежной.
"Разумеется, Верховный главнокомандующий не то что ежедневно, а ежечасно получает доклады по линии военных, и от министра обороны, начальника Генштаба, получает информацию, уточнения о том, как осуществляется ход специальной военной операции", — отметил он.
А ранее Лайф сообщал, что Путин приказал отменить штурм "Азовстали" в Мариуполе. На встрече с министром обороны Сергеем Шойгу он назвал такой военный манёвр нецелесообразным. Президент отметил, что не нужно "лезть в эти катакомбы и ползать там под землёй". Он поручил заблокировать промышленную зону так, "чтобы муха не пролетела".
Telegram / Минобороны России