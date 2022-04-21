Песков: "Операция Z" на Украине идёт согласно намеченному плану

Представитель Кремля отметил, что Владимиру Путину регулярно докладывают по линии оборонных ведомств о ходе манёвров российских военных на территории Незалежной.

Специальная военная "Операция Z" на Украине идёт согласно намеченному плану. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В разговоре с журналистами представитель Кремля отметил, что главе государства Владимиру Путину регулярно докладывают по линии оборонных ведомств о ходе манёвров российских военных на территории Незалежной.

"Разумеется, Верховный главнокомандующий не то что ежедневно, а ежечасно получает доклады по линии военных, и от министра обороны, начальника Генштаба, получает информацию, уточнения о том, как осуществляется ход специальной военной операции", — отметил он.