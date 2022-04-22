ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 апреля 2022, 11:16
3745

Мину вынесло на побережье в Одесской области

В Чёрном море украинскими вооружёнными силами установлено порядка 420 мин. Некоторые могли оторваться и начать дрейфовать.

Этой ночью в городе Южное Одесской области к берегу морем прибило одну из украинских мин, установленных в Чёрном море. Об этом сообщили местные СМИ и телеграм-каналы.

Представители экстренных служб прибыли на пляж, чтобы обезвредить боеприпас. Местных жителей попросили покинуть территорию и находиться на безопасном расстоянии, пока мина не будет обезврежена.

Минобороны РФ ответило на обвинение Зеленского о минировании Чёрного моря
Минобороны РФ ответило на обвинение Зеленского о минировании Чёрного моря

Сейчас в Чёрном море украинскими вооружёнными силами установлено порядка 420 мин. Предположительно, некоторые из них могли оторваться и начать дрейфовать. Об этом говорилось в экстренном обращении капитана морского порта Сочи Вячеслава Румянцева от 18 марта. Мины, установленные украинскими ВМС на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск, Южный, были оторваны из-за шторма и теперь представляют реальную угрозу для кораблей в юго-западной и северо-западной части Чёрного моря. В свою очередь власти Болгарии сообщили о принятии необходимых мер по контролю над морскими границами страны и готовности к проведению специальных операций по обезвреживанию взрывных объектов.

BannerImage

Pexels

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • мины
  • черноеморе
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar