Мину вынесло на побережье в Одесской области

Этой ночью в городе Южное Одесской области к берегу морем прибило одну из украинских мин, установленных в Чёрном море. Об этом сообщили местные СМИ и телеграм-каналы.

Сейчас в Чёрном море украинскими вооружёнными силами установлено порядка 420 мин. Предположительно, некоторые из них могли оторваться и начать дрейфовать. Об этом говорилось в экстренном обращении капитана морского порта Сочи Вячеслава Румянцева от 18 марта. Мины, установленные украинскими ВМС на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск, Южный, были оторваны из-за шторма и теперь представляют реальную угрозу для кораблей в юго-западной и северо-западной части Чёрного моря. В свою очередь власти Болгарии сообщили о принятии необходимых мер по контролю над морскими границами страны и готовности к проведению специальных операций по обезвреживанию взрывных объектов.