Лавров объяснил, почему застопорились переговоры с Украиной

Он напомнил, что пять дней назад российская сторона направила киевским властям очередной документ по ситуации, но в ответ — тишина.

Переговоры России и Украины затормозились из-за того, что Киев так и не ответил на конкретные предложения Москвы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы вели переговоры, <…> сейчас они застопорились, потому что дней пять назад очередное предложение, которое мы передали украинским переговорщикам и которое было сформулировано с учётом их поступивших на тот момент комментариев, остаётся без ответа", — пояснил министр.