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Опубликовано 22 апреля 2022, 14:18

Лавров объяснил, почему застопорились переговоры с Украиной

Он напомнил, что пять дней назад российская сторона направила киевским властям очередной документ по ситуации, но в ответ — тишина.

Переговоры России и Украины затормозились из-за того, что Киев так и не ответил на конкретные предложения Москвы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы вели переговоры, <…> сейчас они застопорились, потому что дней пять назад очередное предложение, которое мы передали украинским переговорщикам и которое было сформулировано с учётом их поступивших на тот момент комментариев, остаётся без ответа", пояснил министр.

Ранее Лавров уже говорил, что исход переговоров с Украиной зависит от готовности Киева учесть требования РФ. Глава МИД России подчеркнул, что в отношении перспектив российско-украинских договорённостей всё так же присутствует неизменная принципиальность позиции Москвы.

Лавров предположил, что Украине совсем не нужны переговоры с РФ
Лавров предположил, что Украине совсем не нужны переговоры с РФ
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Татьяна Миссуми
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