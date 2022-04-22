Лавров объяснил, почему застопорились переговоры с Украиной
Он напомнил, что пять дней назад российская сторона направила киевским властям очередной документ по ситуации, но в ответ — тишина.
Переговоры России и Украины затормозились из-за того, что Киев так и не ответил на конкретные предложения Москвы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы вели переговоры, <…> сейчас они застопорились, потому что дней пять назад очередное предложение, которое мы передали украинским переговорщикам и которое было сформулировано с учётом их поступивших на тот момент комментариев, остаётся без ответа", — пояснил министр.
Ранее Лавров уже говорил, что исход переговоров с Украиной зависит от готовности Киева учесть требования РФ. Глава МИД России подчеркнул, что в отношении перспектив российско-украинских договорённостей всё так же присутствует неизменная принципиальность позиции Москвы.
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