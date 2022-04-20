Лавров: Исход переговоров с Украиной зависит от готовности Киева учесть требования РФ

Глава МИД России подчеркнул, что в отношении перспектив российско-украинского переговорного процесса всё так же присутствует неизменная принципиальность позиции Москвы.

Исход переговоров с Украиной зависит от готовности Киева учесть законные требования России. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, говорится в сообщении дипведомства.

"В отношении перспектив российско-украинского переговорного процесса подтверждена неизменность принципиальной российской позиции: исход переговоров всецело зависит от готовности Киева учесть законные требования РФ", — сказал Лавров.