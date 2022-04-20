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Опубликовано 20 апреля 2022, 16:39

Лавров: Исход переговоров с Украиной зависит от готовности Киева учесть требования РФ

Глава МИД России подчеркнул, что в отношении перспектив российско-украинского переговорного процесса всё так же присутствует неизменная принципиальность позиции Москвы.

Исход переговоров с Украиной зависит от готовности Киева учесть законные требования России. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, говорится в сообщении дипведомства.

"В отношении перспектив российско-украинского переговорного процесса подтверждена неизменность принципиальной российской позиции: исход переговоров всецело зависит от готовности Киева учесть законные требования РФ", — сказал Лавров.

В пресс-релизе также сообщается, что Чавушоглу выразил признательность за помощь, оказанную спецподразделениями ВС РФ, в освобождении заложников, которых удерживали боевики в мариупольской мечети.

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Ранее первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что на данный момент не видит перспектив каких-либо договорённостей между Россией и Украиной, в том числе по гуманитарным вопросам. Глава Чечни Рамзан Кадыров также считает, что в настоящее время в Киеве не с кем вести переговоры.

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VK / МИД России

Григорий Воронцов
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