Лавров: Исход переговоров с Украиной зависит от готовности Киева учесть требования РФ
Глава МИД России подчеркнул, что в отношении перспектив российско-украинского переговорного процесса всё так же присутствует неизменная принципиальность позиции Москвы.
Исход переговоров с Украиной зависит от готовности Киева учесть законные требования России. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, говорится в сообщении дипведомства.
"В отношении перспектив российско-украинского переговорного процесса подтверждена неизменность принципиальной российской позиции: исход переговоров всецело зависит от готовности Киева учесть законные требования РФ", — сказал Лавров.
В пресс-релизе также сообщается, что Чавушоглу выразил признательность за помощь, оказанную спецподразделениями ВС РФ, в освобождении заложников, которых удерживали боевики в мариупольской мечети.
Ранее первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что на данный момент не видит перспектив каких-либо договорённостей между Россией и Украиной, в том числе по гуманитарным вопросам. Глава Чечни Рамзан Кадыров также считает, что в настоящее время в Киеве не с кем вести переговоры.