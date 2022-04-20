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Опубликовано 20 апреля 2022, 16:37

Генсек ООН попросил Путина принять его в Москве, а Зеленского — в Киеве

Антониу Гутерриш хотел бы обсудить с лидерами "срочные шаги по установлению мира" в Незалежной.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш попросил президента России Владимира Путина принять его в Москве, а президента Украины Владимира Зеленского — в Киеве. Соответствующие письма офис генсека отправил постпредствам стран при организации.

"Вчера во второй половине дня отдельные письма были вручены постоянным представительствам Российской Федерации и Украины. В этих письмах генеральный секретарь просит президента Владимира Путина принять его в Москве, а президента Владимира Зеленского — принять его в Киеве", — рассказал представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик.

По его словам, генсек хотел бы обсудить "срочные шаги по установлению мира на Украине".

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А ранее Гутерриш призвал к гуманитарному перемирию на Украине с 21 апреля на четыре дня в связи с Пасхой, которую 24 апреля празднуют православные христиане. По его словам, пауза откроет "безопасный проход всех гражданских лиц, желающих покинуть районы нынешней и потенциальной конфронтации", и позволит доставить гумпомощь.

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Getty Images / John Lamparski

Александра Вишнякова
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