Генсек ООН попросил Путина принять его в Москве, а Зеленского — в Киеве

Антониу Гутерриш хотел бы обсудить с лидерами "срочные шаги по установлению мира" в Незалежной.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш попросил президента России Владимира Путина принять его в Москве, а президента Украины Владимира Зеленского — в Киеве. Соответствующие письма офис генсека отправил постпредствам стран при организации.

"Вчера во второй половине дня отдельные письма были вручены постоянным представительствам Российской Федерации и Украины. В этих письмах генеральный секретарь просит президента Владимира Путина принять его в Москве, а президента Владимира Зеленского — принять его в Киеве", — рассказал представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик.

По его словам, генсек хотел бы обсудить "срочные шаги по установлению мира на Украине".