Киев согласился на предложение ООН о пасхальном перемирии
Ранее генсек организации Антониу Гутерриш призвал стороны ввести гуманитарную паузу на четыре дня — с 21 апреля.
В МИД Украины поддержали предложение генсека ООН Антониу Гутерриша о пасхальном перемирии с 21 апреля.
"Мы подтвердили своё согласие на предложение по гуманитарному перемирию, переданное заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, кризисным координатором Мартином Гриффитсом во время его визита в Украину", — говорится в заявлении ведомства.
Напомним, ранее генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к гуманитарному перемирию на Украине с 21 апреля на четыре дня в связи с Пасхой, которую 24 апреля празднуют православные христиане. По его словам, пауза откроет "безопасный проход всех гражданских лиц, желающих покинуть районы нынешней и потенциальной конфронтации", и позволит доставить гумпомощь. Однако первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский скептически отнёсся к этой идее и напомнил, что предыдущие периоды прекращения огня, которые объявляла Россия, Киев использовал для организации провокаций.
ТАСС / Сергей Бобылев