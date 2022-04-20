ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 апреля 2022, 16:00

Киев согласился на предложение ООН о пасхальном перемирии

Ранее генсек организации Антониу Гутерриш призвал стороны ввести гуманитарную паузу на четыре дня — с 21 апреля.

В МИД Украины поддержали предложение генсека ООН Антониу Гутерриша о пасхальном перемирии с 21 апреля.

"Мы подтвердили своё согласие на предложение по гуманитарному перемирию, переданное заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, кризисным координатором Мартином Гриффитсом во время его визита в Украину", — говорится в заявлении ведомства.

Медведев высмеял непоследовательность заявлений западных политиков по Украине
Медведев высмеял непоследовательность заявлений западных политиков по Украине

Напомним, ранее генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к гуманитарному перемирию на Украине с 21 апреля на четыре дня в связи с Пасхой, которую 24 апреля празднуют православные христиане. По его словам, пауза откроет "безопасный проход всех гражданских лиц, желающих покинуть районы нынешней и потенциальной конфронтации", и позволит доставить гумпомощь. Однако первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский скептически отнёсся к этой идее и напомнил, что предыдущие периоды прекращения огня, которые объявляла Россия, Киев использовал для организации провокаций.

BannerImage

ТАСС / Сергей Бобылев

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ООН
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar