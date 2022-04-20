Киев согласился на предложение ООН о пасхальном перемирии

"Мы подтвердили своё согласие на предложение по гуманитарному перемирию, переданное заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, кризисным координатором Мартином Гриффитсом во время его визита в Украину", — говорится в заявлении ведомства.

Напомним, ранее генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к гуманитарному перемирию на Украине с 21 апреля на четыре дня в связи с Пасхой, которую 24 апреля празднуют православные христиане. По его словам, пауза откроет "безопасный проход всех гражданских лиц, желающих покинуть районы нынешней и потенциальной конфронтации", и позволит доставить гумпомощь. Однако первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский скептически отнёсся к этой идее и напомнил, что предыдущие периоды прекращения огня, которые объявляла Россия, Киев использовал для организации провокаций.