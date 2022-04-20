Зампред Совбеза напомнил, что сначала генсек ООН предлагает установить "пасхальное перемирие" на территории Незалежной, а сразу после этого канцлер ФРГ призывает увеличить поставки оружия Киеву.

Медведев высмеял непоследовательность заявлений западных политиков по Украине. Видео © Telegram / Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о непоследовательной позиции международного сообщества по Украине. В своём телеграм-канале он подчеркнул, что одни западные политики предлагают перемирие, а другие в то же время — поставки оружия Киеву. Медведев отметил, что при чтении новостей всё чаще возникает ощущение, что они "приходят с разных планет".

"Вот из последнего — посмотрел на новостную ленту. Генеральный секретарь ООН [Антониу Гутерриш] предлагает объявить четырёхдневное "пасхальное перемирие" на Украине. При этом через час канцлер ФРГ товарищ [Олаф] Шольц призывает увеличить поставки Украине оружия. Очень "последовательная" позиция международного сообщества. На что обычным людям ориентироваться? И что думать руководителям других стран?" — задаётся вопросом Медведев.

Вместе с тем он раскрыл смысл российской "Операции Z" на Украине. Так, по словам зампред Совбеза, он заключается в том, чтобы предотвратить возможное нападение врагов на Россию и спасти людей в Донбассе.