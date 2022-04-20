Украина запросила у МВФ пять миллиардов долларов на функционирование экономики

Эта сумма не учитывает потребности Незалежной в восстановлении разрушенного хозяйства, что потребует "колоссальных" ассигнований, добавила директор-распорядитель фонда.

Украина запросила у Международного валютного фонда пять миллиардов долларов в месяц на функционирование национальной экономики. Об этом на пресс-конференции сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

"Мы очень тесно взаимодействуем с Министерством финансов на тему представленных ими оценок необходимого для сохранения функционирования экономики в следующие три месяца. Они заявили цифру в пять миллиардов в месяц", — сказала она.

По словам Георгиевой, по поводу данной суммы есть неясности, но, по мнению фонда, она не выходит за рамки вероятных потребностей страны. Директор-распорядитель также добавила, что запрашиваемые пять миллиардов долларов не учитывают нужд Украины в восстановлении разрушенного хозяйства, а это потребует "колоссальных" ассигнований.