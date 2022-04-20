ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 апреля 2022, 14:14

Захарова: Страны НАТО пытаются затянуть активную фазу "Операции Z" на Украине

Государства альянса увеличивают поставки военной техники и оружия в Незалежную и тем самым подталкивают Киев к агрессии против Донбасса, отметила дипломат.

Страны – члены Североатлантического альянса делают всё, чтобы затянуть активную фазу "Операции Z" на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

"Вопреки заявлениям о том, что боевые действия на Украине должны закончиться как можно скорее, страны НАТО делают всё, чтобы затянуть активную фазу операции", — сказала она.

По словам Захаровой, страны НАТО наращивают поставки военной техники, оружия и боеприпасов в Незалежную, чем подталкивают Киев к продолжению агрессии против Донбасса и новым военным преступлениям неонацистов.

Захарова: С начала "Операции Z" Киев привлёк 7 тысяч наёмников из 63 стран
Захарова: С начала "Операции Z" Киев привлёк 7 тысяч наёмников из 63 стран

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев может использовать полученные от США вертолёты Ми-17 для обстрела территории РФ. Помимо них Вашингтон передаст Незалежной "десятки гаубиц, тысячи артиллерийских снарядов, сотни бронетранспортёров".

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Евгения Колесникова
  • Новости
  • Мария Захарова
  • НАТО
  • МИД РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Военная техника
  • Политика
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar