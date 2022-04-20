Захарова: Страны НАТО пытаются затянуть активную фазу "Операции Z" на Украине

Государства альянса увеличивают поставки военной техники и оружия в Незалежную и тем самым подталкивают Киев к агрессии против Донбасса, отметила дипломат.

Страны – члены Североатлантического альянса делают всё, чтобы затянуть активную фазу "Операции Z" на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

"Вопреки заявлениям о том, что боевые действия на Украине должны закончиться как можно скорее, страны НАТО делают всё, чтобы затянуть активную фазу операции", — сказала она.

По словам Захаровой, страны НАТО наращивают поставки военной техники, оружия и боеприпасов в Незалежную, чем подталкивают Киев к продолжению агрессии против Донбасса и новым военным преступлениям неонацистов.