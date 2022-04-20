В Госдуме ответили на призыв Джонсона относиться к британским пленным с состраданием
Российские власти не нуждаются в советах главы британского кабмина Бориса Джонсона. Таким образом депутат Государственной думы Юрий Швыткин прокомментировал Лайфу призыв премьера Великобритании относиться с милосердием к его соотечественникам, попавшим в плен в Мариуполе.
"Мы не нуждаемся в его советах, мы руководствуемся нормами международного права и Женевской конвенции по обращению с пленными. И мы её как раз придерживаемся", — сказал парламентарий.
Москва также имеет право призвать Киев к выполнению Женевской конвенции по отношению к военнопленным РФ. Депутат уточнил, что Россия не славится издевательствами над безоружными сдавшимися бойцами.
"Вообще, лучше бы ему призвать тех защитников Мариуполя, чтобы они подняли руки с белым полотнищем и сдавались в плен", — добавил Швыткин.
Ранее премьер Великобритании Борис Джонсон призвал РФ "отнестись с милосердием" к попавшим в плен в Мариуполе британцам. Он отметил, что задержанные были военнослужащими ВСУ, а не наёмниками. При этом глава британского кабмина ничего не сказал об их возможном обмене на главу политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука.
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