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Регион
Опубликовано 20 апреля 2022, 14:06
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В Госдуме ответили на призыв Джонсона относиться к британским пленным с состраданием

Российские власти не нуждаются в советах главы британского кабмина Бориса Джонсона. Таким образом депутат Государственной думы Юрий Швыткин прокомментировал Лайфу призыв премьера Великобритании относиться с милосердием к его соотечественникам, попавшим в плен в Мариуполе.

"Мы не нуждаемся в его советах, мы руководствуемся нормами международного права и Женевской конвенции по обращению с пленными. И мы её как раз придерживаемся", — сказал парламентарий.

Москва также имеет право призвать Киев к выполнению Женевской конвенции по отношению к военнопленным РФ. Депутат уточнил, что Россия не славится издевательствами над безоружными сдавшимися бойцами.

"Вообще, лучше бы ему призвать тех защитников Мариуполя, чтобы они подняли руки с белым полотнищем и сдавались в плен", — добавил Швыткин.

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Ранее премьер Великобритании Борис Джонсон призвал РФ "отнестись с милосердием" к попавшим в плен в Мариуполе британцам. Он отметил, что задержанные были военнослужащими ВСУ, а не наёмниками. При этом глава британского кабмина ничего не сказал об их возможном обмене на главу политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука.

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Getty Images / Chris J Ratcliffe

Кристина Шайдуллина
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