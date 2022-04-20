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Опубликовано 20 апреля 2022, 13:51

Захарова: Киев может использовать полученные от США вертолёты Ми-17 для обстрела территории РФ

Помимо них Вашингтон передаст Незалежной "десятки гаубиц, тысячи артиллерийских снарядов, сотни бронетранспортёров".

Киев может использовать полученное от США вооружение для обстрела территорий ДНР, ЛНР и России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"<От США> Киеву будут переданы десятки гаубиц, тысячи артиллерийских снарядов, сотни бронетранспортёров, а также вертолёты Ми-17 российского производства, из которых потом будут обстреливаться мирные города ЛНР и ДНР, а возможно, и территория России, как, собственно говоря, и заявляли некоторые деятели на Украине", — сказала дипломат в ходе брифинга.

По словам Захаровой, эти вертолёты Пентагон ранее заказывал для армии Афганистана.

Захарова: Переговоры РФ и Украины продолжаются, но Киев затягивает процесс
Захарова: Переговоры РФ и Украины продолжаются, но Киев затягивает процесс

Также представитель МИД РФ заявила, что власти Киева с начала российской спецоперации на Украине привлеки около семи тысяч иностранных наёмников из 63 стран. Захарова уточнила, что большинство бойцов приезжают из Польши, США, Канады, Румынии и Грузии.

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Александра Вишнякова
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