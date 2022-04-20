"Рубин" может рассмотреть вопрос с отставкой Слуцкого после вылета из Кубка России

При этом в руководстве клуба наставник имеет определённую поддержку, однако против него говорят последние результаты команды.

Руководство казанского "Рубина" может рассмотреть вопрос об отставке главного тренера команды Леонида Слуцкого на фоне вылета из Кубка России. Об этом пишет "Матч ТВ".

По данным телеканала, Слуцкий обладает поддержкой части руководителей, однако против него могут сыграть последние результаты и возможный вылет "Рубина" из РПЛ. На данный момент команда занимает 12-е место в турнирной таблице.