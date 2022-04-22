Боец из заблокированной "Азовстали" обратился с мольбой о помощи к Зеленскому

Свой полный отчаяния зов он опубликовал в соцсетях, отметив, что счёт уже пошёл на часы. Но на его сообщение никто не ответил.

Один из бойцов "Азова", попавших в окружение на заводе "Азовсталь", обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому на своей странице в "Инстаграме"* с просьбой о помощи. Также он отметил в сообщении местный телеканал и аккаунт НАТО.

"Возможно, счёт пошёл уже в прямом смысле на часы. Помогите нам, пожалуйста", — написал азовец. Однако его мольбу ответом не удостоили.