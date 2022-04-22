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Регион
Опубликовано 22 апреля 2022, 09:15
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Боец из заблокированной "Азовстали" обратился с мольбой о помощи к Зеленскому

Один из азовцев, заблокированных в "Азовстали", у себя на странице умолял Зеленского и НАТО помочь. Обложка © Telegram / SHOT

Один из азовцев, заблокированных в "Азовстали", у себя на странице умолял Зеленского и НАТО помочь. Обложка © Telegram / SHOT

Свой полный отчаяния зов он опубликовал в соцсетях, отметив, что счёт уже пошёл на часы. Но на его сообщение никто не ответил.

Один из бойцов "Азова", попавших в окружение на заводе "Азовсталь", обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому на своей странице в "Инстаграме"* с просьбой о помощи. Также он отметил в сообщении местный телеканал и аккаунт НАТО.

"Возможно, счёт пошёл уже в прямом смысле на часы. Помогите нам, пожалуйста", — написал азовец. Однако его мольбу ответом не удостоили.

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Киев и раньше не разрешал бойцам "Азова" сдаваться в плен и блокировал их предыдущие попытки выбраться через гуманитарный коридор, организованный Минобороны РФ. А вчера президент России Владимир Путин приказал отменить штурм "Азовстали", назвав такой военный манёвр нецелесообразным.

* Признан экстремистским и запрещён на территории РФ.

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Анатолий Симоненко
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