Боец из заблокированной "Азовстали" обратился с мольбой о помощи к Зеленскому
Один из азовцев, заблокированных в "Азовстали", у себя на странице умолял Зеленского и НАТО помочь. Обложка © Telegram / SHOT
Свой полный отчаяния зов он опубликовал в соцсетях, отметив, что счёт уже пошёл на часы. Но на его сообщение никто не ответил.
Один из бойцов "Азова", попавших в окружение на заводе "Азовсталь", обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому на своей странице в "Инстаграме"* с просьбой о помощи. Также он отметил в сообщении местный телеканал и аккаунт НАТО.
"Возможно, счёт пошёл уже в прямом смысле на часы. Помогите нам, пожалуйста", — написал азовец. Однако его мольбу ответом не удостоили.
Киев и раньше не разрешал бойцам "Азова" сдаваться в плен и блокировал их предыдущие попытки выбраться через гуманитарный коридор, организованный Минобороны РФ. А вчера президент России Владимир Путин приказал отменить штурм "Азовстали", назвав такой военный манёвр нецелесообразным.
* Признан экстремистским и запрещён на территории РФ.