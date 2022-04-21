Журналист Борзенко: Бойцы ВСУ сами выйдут с "Азовстали", когда у них закончится вода

Заместитель главного редактора "Литературной России" подчеркнул, что большая часть территории завода уже освобождена, там нет бойцов ВСУ и нацбатальонов — все они находятся под землёй.

Украинские военные, которые находятся в подземных убежищах на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, сами выйдут, когда у них закончатся вода и боеприпасы. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказал заместитель главреда еженедельника "Литературная Россия" Алексей Борзенко.

"Нам и не столь необходимо штурмовать его, бойцы выйдут сами, когда кончатся вода и боеприпасы. Брать на измор — это старый способ, ещё со времён Великой Отечественной войны", — сказал он.

Борзенко подчеркнул, что большая часть территории завода уже освобождена, там нет бойцов ВСУ и нацбатальонов — все они находятся под землёй.