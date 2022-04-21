Журналист Борзенко: Бойцы ВСУ сами выйдут с "Азовстали", когда у них закончится вода
Заместитель главного редактора "Литературной России" подчеркнул, что большая часть территории завода уже освобождена, там нет бойцов ВСУ и нацбатальонов — все они находятся под землёй.
Украинские военные, которые находятся в подземных убежищах на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, сами выйдут, когда у них закончатся вода и боеприпасы. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказал заместитель главреда еженедельника "Литературная Россия" Алексей Борзенко.
"Нам и не столь необходимо штурмовать его, бойцы выйдут сами, когда кончатся вода и боеприпасы. Брать на измор — это старый способ, ещё со времён Великой Отечественной войны", — сказал он.
Борзенко подчеркнул, что большая часть территории завода уже освобождена, там нет бойцов ВСУ и нацбатальонов — все они находятся под землёй.
Ранее Захарова призвала мировых лидеров убедить находящихся на "Азовстали" сдаться. Представитель МИД напомнила, что гуманитарный коридор с территории комбината давно открыт и ВС РФ об этом неоднократно заявляли.
ТАСС / AP Photo / Felipe Dana