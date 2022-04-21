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Регион
Опубликовано 21 апреля 2022, 15:34
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Журналист Борзенко: Бойцы ВСУ сами выйдут с "Азовстали", когда у них закончится вода

Заместитель главного редактора "Литературной России" подчеркнул, что большая часть территории завода уже освобождена, там нет бойцов ВСУ и нацбатальонов — все они находятся под землёй.

Украинские военные, которые находятся в подземных убежищах на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, сами выйдут, когда у них закончатся вода и боеприпасы. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказал заместитель главреда еженедельника "Литературная Россия" Алексей Борзенко.

"Нам и не столь необходимо штурмовать его, бойцы выйдут сами, когда кончатся вода и боеприпасы. Брать на измор — это старый способ, ещё со времён Великой Отечественной войны", — сказал он.

Борзенко подчеркнул, что большая часть территории завода уже освобождена, там нет бойцов ВСУ и нацбатальонов — все они находятся под землёй.

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Ранее Захарова призвала мировых лидеров убедить находящихся на "Азовстали" сдаться. Представитель МИД напомнила, что гуманитарный коридор с территории комбината давно открыт и ВС РФ об этом неоднократно заявляли.

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ТАСС / AP Photo / Felipe Dana

Григорий Воронцов
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