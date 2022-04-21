Захарова призвала мировых лидеров убедить находящихся на "Азовстали" сдаться
Представитель МИД напомнила, что гуманитарный коридор с территории комбината давно открыт и ВС РФ об этом неоднократно заявляли.
Мировые лидеры в ситуации вокруг мариупольского завода "Азовсталь" могут помочь только одним — убедить всех находящихся на предприятии воспользоваться гумкоридором, который открыли Вооружённые силы РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат напомнила слова премьер-министра Украины Ирины Верещук, которая призвала мировых лидеров и международное сообщество "сфокусировать усилия на "Азовстали".
"Обращаю внимание Верещук и "потревоженных ею мировых лидеров": гуманитарный коридор с территории "Азовстали" давно открыт. Вооружённые силы России об этом неоднократно заявляли. Мировые лидеры же могут помочь только одним — убедить всех находящихся на "Азовстали" им воспользоваться", — написала Захарова в Telegram-канале.
При этом накануне стало известно, что Киев сорвал эвакуацию мирного населения, которое, по заявлениям украинской стороны, может находиться на заводе "Азовсталь". ВС России с 14:00 20 апреля открывали гумкоридор для соответствующих целей. А вот по данным министра обороны РФ Сергея Шойгу, в промышленной зоне "Азовстали" скрываются только остатки формирований националистов, сейчас их более двух тысяч, и эта группировка заблокирована российскими войсками.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ