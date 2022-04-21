Захарова призвала мировых лидеров убедить находящихся на "Азовстали" сдаться

Представитель МИД напомнила, что гуманитарный коридор с территории комбината давно открыт и ВС РФ об этом неоднократно заявляли.

Мировые лидеры в ситуации вокруг мариупольского завода "Азовсталь" могут помочь только одним — убедить всех находящихся на предприятии воспользоваться гумкоридором, который открыли Вооружённые силы РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила слова премьер-министра Украины Ирины Верещук, которая призвала мировых лидеров и международное сообщество "сфокусировать усилия на "Азовстали".

"Обращаю внимание Верещук и "потревоженных ею мировых лидеров": гуманитарный коридор с территории "Азовстали" давно открыт. Вооружённые силы России об этом неоднократно заявляли. Мировые лидеры же могут помочь только одним — убедить всех находящихся на "Азовстали" им воспользоваться", — написала Захарова в Telegram-канале.

