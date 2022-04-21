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Регион
Опубликовано 21 апреля 2022, 13:44

Захарова призвала мировых лидеров убедить находящихся на "Азовстали" сдаться

Представитель МИД напомнила, что гуманитарный коридор с территории комбината давно открыт и ВС РФ об этом неоднократно заявляли.

Мировые лидеры в ситуации вокруг мариупольского завода "Азовсталь" могут помочь только одним — убедить всех находящихся на предприятии воспользоваться гумкоридором, который открыли Вооружённые силы РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила слова премьер-министра Украины Ирины Верещук, которая призвала мировых лидеров и международное сообщество "сфокусировать усилия на "Азовстали".

"Обращаю внимание Верещук и "потревоженных ею мировых лидеров": гуманитарный коридор с территории "Азовстали" давно открыт. Вооружённые силы России об этом неоднократно заявляли. Мировые лидеры же могут помочь только одним убедить всех находящихся на "Азовстали" им воспользоваться", написала Захарова в Telegram-канале.


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При этом накануне стало известно, что Киев сорвал эвакуацию мирного населения, которое, по заявлениям украинской стороны, может находиться на заводе "Азовсталь". ВС России с 14:00 20 апреля открывали гумкоридор для соответствующих целей. А вот по данным министра обороны РФ Сергея Шойгу, в промышленной зоне "Азовстали" скрываются только остатки формирований националистов, сейчас их более двух тысяч, и эта группировка заблокирована российскими войсками.

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Александра Вишнякова
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