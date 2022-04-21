Эксперт Дандыкин назвал верным решением приказ Путина отменить штурм "Азовстали"

Завод необходимо полностью заблокировать, чтобы не было жертв, отметил специалист. Кроме того, украинским военным предлагали сохранить жизнь и сложить оружие с дальнейшим уходом за ранеными.

Военный эксперт Василий Дандыкин оценил решение об отмене штурма "Азовстали". Видео © LIFE

Решение президента России Владимира Путина отменить штурм "Азовстали" в Мариуполе является правильным с точки зрения сохранения жизней военных РФ и ДНР. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал военный эксперт Василий Дандыкин.

"Я думаю, конечно, правильное с точки зрения сохранения жизней наших бойцов и, естественно, бойцов ДНР. Это и касательно морской пехоты, и всех, кто там участвует, в том числе ребят из Чечни", — сказал он.

Эксперт заметил схожесть происходящего с ситуацией, которая была в мае 1945 года в Берлине: при штурме Советский Союз потерял много людей. При нынешних обстоятельствах из-за сопротивления люди могут получить ранения или погибнуть, поэтому необходимо "Азовсталь" полностью заблокировать, объяснил Дандыкин.

К тому же украинским военным предлагали сложить оружие, сохранив жизнь, и в дальнейшем получить уход для раненых. По мнению эксперта, работа артиллерии и авиации по заложенному принципу никем не возбраняется.

"Я думаю, что вопрос небольшого времени, когда они примут решение: или сдаться, или погибнуть. Так или иначе решение правильное", — заключил он.