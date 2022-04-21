Мать из Мариуполя, потерявшая четырёх детей из-за обстрела ВСУ, до сих пор слышит их крики во сне
После попадания ракеты в многоквартирном доме начался пожар, из-за которого в подъезде обвалилась лестница. В какой-то момент неизвестный мужчина опустил с крыши трос и начал вытаскивать малышей.
Жительница Мариуполя потеряла в пожаре четырёх детей и мужа. Видео © LIFE
Жительница Мариуполя рассказала, как потеряла четырёх детей и мужа в пожаре после прилёта снаряда ВСУ в их дом. Ей и ещё троим малышам удалось спастись. Лайф публикует видео с пострадавшей.
"Горящий снаряд прилетел в четыре утра. Мы спали, и дети даже не успели понять, что произошло… Всё вокруг стало полыхать. Пока вытаскивала детей на крышу, огонь был уже везде. Ярославу, Диму и Влада спасли. Я слышала, как оставшиеся дети — Тимофей, Эторе, Дэмир и Тиане — зовут меня на помощь. Я до сих пор слышу их крики во сне", — вспоминает она.
Из-за пожара в подъезде обвалилась лестница. Женщина кричала и звала на помощь, но добраться до её квартиры не было возможности. В какой-то момент неизвестный мужчина, находившийся на крыше, опустил трос с карабином и начал вытаскивать детей. Таким образом забрать удалось только трёх из семи. Женщина пыталась помочь остальным ребятам, но не успела — потеряла сознание. Она не помнит, как её спасли.
В квартире сгорели все документы и сбережения, семья потеряла кормильца. Фонд "Время добрых" сейчас старается обеспечить их всем необходимым. Подробнее узнать о том, как помочь семье, можно на сайте организации.
Ранее Лайф рассказал про чудом выжившую при обстреле под Луганском девочку Таню, которая теперь мечтает увидеть себя без шрамов. Дети играли на улице, когда снаряд ВСУ прилетел прямо в их двор — сестра, брат и маленький племянник школьницы погибли. Сама девочка под градом осколков побежала в дом и оказалась под завалами.
Скриншот из видео LIFE