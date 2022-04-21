Мать из Мариуполя, потерявшая четырёх детей из-за обстрела ВСУ, до сих пор слышит их крики во сне

После попадания ракеты в многоквартирном доме начался пожар, из-за которого в подъезде обвалилась лестница. В какой-то момент неизвестный мужчина опустил с крыши трос и начал вытаскивать малышей.

Жительница Мариуполя потеряла в пожаре четырёх детей и мужа. Видео © LIFE

Жительница Мариуполя рассказала, как потеряла четырёх детей и мужа в пожаре после прилёта снаряда ВСУ в их дом. Ей и ещё троим малышам удалось спастись. Лайф публикует видео с пострадавшей.

"Горящий снаряд прилетел в четыре утра. Мы спали, и дети даже не успели понять, что произошло… Всё вокруг стало полыхать. Пока вытаскивала детей на крышу, огонь был уже везде. Ярославу, Диму и Влада спасли. Я слышала, как оставшиеся дети — Тимофей, Эторе, Дэмир и Тиане — зовут меня на помощь. Я до сих пор слышу их крики во сне", — вспоминает она.

Из-за пожара в подъезде обвалилась лестница. Женщина кричала и звала на помощь, но добраться до её квартиры не было возможности. В какой-то момент неизвестный мужчина, находившийся на крыше, опустил трос с карабином и начал вытаскивать детей. Таким образом забрать удалось только трёх из семи. Женщина пыталась помочь остальным ребятам, но не успела — потеряла сознание. Она не помнит, как её спасли.

В квартире сгорели все документы и сбережения, семья потеряла кормильца. Фонд "Время добрых" сейчас старается обеспечить их всем необходимым. Подробнее узнать о том, как помочь семье, можно на сайте организации.