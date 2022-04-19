Чудом выжившая при обстреле под Луганском девочка Таня мечтает увидеть себя без шрамов

Дети играли на улице, когда снаряд ВСУ прилетел прямо в их двор — сестра, брат и маленький племянник школьницы погибли. Сама девочка под градом осколков побежала в дом и оказалась под завалами.

Чудом выжившая при обстреле под Луганском девочка рассказала Лайфу, что потеряла близких. Видео © LIFE

13-летняя Таня из села Новокраснянка под Луганском чудом выжила при обстреле со стороны украинских военных, однако потеряла своих родных. Лайф публикует видео беседы с девочкой и её мамой Еленой.

Школьница вместе с семьёй жила в населённом пункте, который постоянно подвергался обстрелам ВСУ. В один из таких дней, когда дети играли на улице, украинский снаряд прилетел прямо в их двор — сестра, брат и маленький племянник Тани погибли. Девочка под градом осколков побежала в дом и оказалась под завалами, шансов спастись почти не было.

"Мы в тот день с ней, когда проснулись, мы начали дурачиться, и Илюша тоже. Тоже погиб племянник. Тоже с ним игрались. Мы его все очень сильно любили", — рассказала Таня.

Девочку нашли живой российские военные. У неё было множество ранений, которые остались страшными шрамами на теле и лице. Также был сильно повреждён глаз. В тот день Таня оказалась единственным ребёнком в семье Елены, кто смог пережить обстрел.

"Это ужас мы почувствовали, это страх, это переворот жизни. Видеть своих детей, когда они лежат тут. Двоих ты выносишь... Сестра выносила..." — вспоминает Елена.

Военные привезли девочку в Луганск, где врачи сделали всё возможное для спасения ребёнка, однако для полного восстановления необходимо лечение в Москве. Её поставили в очередь на медицинскую помощь, однако нужна она прямо сейчас. У семьи не осталось ни дома, ни имущества, Елена с трудом собирает деньги на лечение Тани, но средств не хватает ни на необходимые лекарства в Луганске, ни на поездку в Москву.

Семья просит помощи у всех неравнодушных. Маленькая Таня мечтает снова увидеть своё лицо без шрамов, и помочь ей в этом могут только в России. Подробнее об этом рассказал телеграм-канал "Изнанка. Женщины".