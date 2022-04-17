Жители Мариуполя в слезах рассказали, как бойцы "Азова" убивали родных у них на глазах

Одни боевики обстреляли мужчину во дворе. Другие же, вместо того чтобы помочь пенсионерке найти её сына, открыли огонь по её ногам, а после ударили по голове прикладом.

Жители Мариуполя рассказали, как украинские военные убивали их близких и родных прямо у них на глазах. Видео © Telegram / SHOT

Жители Мариуполя продолжают рассказывать о зверствах боевиков "Азова". В этот раз люди, едва сдерживая эмоции и слёзы, поделились, как националисты убивали их родных прямо у них на глазах. Истории публикует телеграм-канал SHOT.

По словам вдоволь натерпевшейся женщины, обстрел азовцы начали рано утром. В это время в доме находилась ещё её мама, а муж был на веранде. Прилетели два снаряда в крышу, и мужчина успел забежать домой и предупредить об атаке супругу и тёщу. Семья сразу же выскочила во двор, но, видимо, зря. В ходе стрельбы его ранили в правый висок, он погиб прямо у жены на глазах. Другая местная жительница рассказала, что искала своего сына, а боевики, вместо того чтобы помочь, открыли огонь по её ногам.

"Парень лежал от меня метрах в пяти. Метрах в ста стоял БТР украинских этих собак. Когда я стала приближаться, он стал стрелять мне по ногам, я остановилась. Ну, я объяснила, что ищу сына. И наклонилась, чтобы перевернуть этого убитого парня. Он (боевик "Азова". — Прим. Лайфа) меня ударил прикладом по голове, и я упала. У меня разлетелись очки. Он мне перебил нос. У меня было лицо окровавленное. Это нормальные защитники, скажите, пожалуйста?" — задалась вопросом пенсионерка.

При этом боевики вели огонь ещё и по колодцам. По словам жителя Мариуполя, они открывали миномётный обстрел, когда у людей заканчивалась вода и они собирались по пять-десять человек. Таким образом было убито около 50 человек, говорит очевидец. Однако мирное население всё равно не теряет надежду и продолжает верить в лучшее. Как отметила одна из местных жительниц, люди вернутся, и всё возродится, потому что "по-другому нельзя".