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Опубликовано 17 апреля 2022, 18:20
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Молдавия отказалась продать Киеву истребители МиГ-29 из-за нежелания "раздражать Россию"

В Кишинёве опасаются, что Москва может счесть такой шаг нарушением принципа нейтральности с его стороны.

Молдавия отказалась выполнять просьбу Украины о продаже истребителей МиГ-29 из-за нежелания "раздражать Россию". Об этом сообщает издание "Европейская правда".

"Киев в ответ на свою просьбу получил категорический отказ от руководства правительства Молдовы с объяснением "мы не хотим раздражать Россию". В Молдове посчитали, что РФ сочтёт это нарушением принципа нейтральности", — говорится в публикации.

Минобороны Молдавии обладает шестью истребителями МиГ-29, они в рабочем состоянии, однако давно не взлетали. Кишинёв долгое время пытался их продать, но аукцион не давал успеха, пока ими не заинтересовались в Киеве.

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Никита Осипов
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