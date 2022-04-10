Словакия может передать Украине гаубицы "Зузана" и истребители МиГ-29

Также ведутся переговоры по поводу возможного ремонта повреждённых украинских боевых машин и танков Т-72 и Т-75 на оборонных предприятиях республики.

Глава Минобороны Словакии Ярослав Надь сообщил, что страна ведёт с Украиной переговоры о возможной продаже самоходных гаубиц "Зузана".

"В настоящее время мы ведём с Украиной переговоры о возможной продаже ей самоходных гаубиц "Зузана". Речь идёт именно о продаже", — сказал Надь в эфире словацкого ТВ.

Также переговоры ведутся по поводу возможного ремонта повреждённых украинских боевых машин и танков Т-72 и Т-75 на оборонных предприятиях Словакии. После восстановительных работ их вернули бы обратно на Украину, отметил министр.

Кроме того, он высказался по поводу дальнейшей эксплуатации старых советских истребителей МиГ-29, которые находятся на вооружении словацких ВВС. Скоро их придётся "посадить на землю", поскольку российские техники больше не будут следить за их состоянием, пояснил Надь. При этом, по его словам, чем быстрее будет принято решение об окончательной посадке истребителей, тем лучше.