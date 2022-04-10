Слуцкий осудил визиты западных лидеров на Украину ради похлопывания Зеленского по плечу

При этом депутат отметил, что происходит всё по единому сценарию: подбадривание лидера Незележной и обещание бороться с Россией "до последнего украинца".

Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что визиты лидеров западных стран в Киев являются настоящей "ярмаркой лицемерия", поскольку власти заинтересованы лишь в войне "до последнего украинца".

"В конце недели в Киеве также прошла настоящая ярмарка лицемерия. Кроме [верховного представителя ЕС Жозепа] Борреля украинскую столицу посетили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, британский премьер-министр Борис Джонсон и канцлер Австрии Карл Нехаммер. Всё как обычно: похлопывания по плечу [президента Украины Владимира] Зеленского, обещания оказать поддержку и продолжить давление на Россию, говоря прямо — противостояние России на Украине до последнего украинца продолжается", — написал он в своём телеграм-канале.

При этом он добавил, что в течение восьми лет при обстрелах Донбасса европейские политики "даже не думали о том, чтобы увидеть ситуацию своими глазами". Кроме того, Слуцкий напомнил о словах представителя Минобороны США Джона Кёрби на одном из последних брифингов о том, что США хотят увидеть, как Российская армия проиграет "эту битву на территории Украины". По его мнению, Америка действительно хочет поражения России и способствует ему напрямую.

"Но отнюдь не ради украинских граждан — они-то как раз не более чем средство для достижения Вашингтоном цели установления мировой гегемонии. Теперь же Вашингтону вторит и Брюссель, причём устами своего главного дипломата", — добавил депутат, упомянув аналогичное высказывание Борреля.