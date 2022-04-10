Украина ввела полный запрет на импорт товаров из России

В прошлом году экспорт РФ в Незалежную составил $8 миллиардов, а импорт — $4 миллиарда.

Вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила о полном запрете импорта товаров в Незалежную из России. Её слова приводит издание Reuters.

"Сегодня мы официально объявили о полном прекращении торговли товарами с государством-агрессором. Отныне никакая продукция Российской Федерации не сможет ввозиться на территорию нашего государства", — заявила Свириденко. Кроме того, она призвала западные государства пойти на аналогичный шаг. По её мнению, прекращение торговли ослабит возможности России по финансированию спецоперации на Украине.

По данным Федеральной таможенной службы, в прошлом году Россия экспортировала на Украину товаров на $8 миллиардов, а импортировала — на $4 миллиарда.