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Регион
Опубликовано 17 апреля 2022, 18:36
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На Кипре прошла очередная акция в поддержку России

Демонстранты собрались возле здания Посольства РФ. Они выступали против русофобии и антироссийских санкций.

В Никосии у здания Посольства РФ в Республике Кипр прошла четвёртая в стране массовая акция в поддержку России. Мероприятие было согласовано с местными властями.

Демонстранты выступали против русофобии и антироссийских санкций. Собравшиеся держали в руках флаги РФ и плакаты с различными лозунгами: "Россия говорит правду!", "Остановим неонацизм вместе с Россией", "Поддержка России — гарантия [процветания] экономики Кипра", "Нет антироссийским санкциям", "Правда всегда всплывает наружу!".

"Мы против фашизма": На Кипре местные жители устроили акцию в поддержку России
"Мы против фашизма": На Кипре местные жители устроили акцию в поддержку России

Данную акцию организовали киприоты, к ним присоединились русскоязычные жители страны. Стоит отметить, что это уже четвёртая крупная демонстрация в поддержку РФ, организованная на Кипре с момента начала военной спецоперации на Украине, и первая, которая не сопровождалась провокациями со стороны проукраинских активистов.

Ранее сообщалось, что жители Белграда вышли на акцию "Не от моего имени" в поддержку России. В какой-то момент собравшиеся развернули гигантский триколор и перекрыли одну из улиц.

Газманов, Дайнеко и Тишман выступили перед волгоградцами на концерте "Zа Россию"
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t.me / rossotrudnichestvo

Иван Косицын
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