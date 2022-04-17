На Кипре прошла очередная акция в поддержку России

Демонстранты собрались возле здания Посольства РФ. Они выступали против русофобии и антироссийских санкций.

В Никосии у здания Посольства РФ в Республике Кипр прошла четвёртая в стране массовая акция в поддержку России. Мероприятие было согласовано с местными властями.

Демонстранты выступали против русофобии и антироссийских санкций. Собравшиеся держали в руках флаги РФ и плакаты с различными лозунгами: "Россия говорит правду!", "Остановим неонацизм вместе с Россией", "Поддержка России — гарантия [процветания] экономики Кипра", "Нет антироссийским санкциям", "Правда всегда всплывает наружу!".

Данную акцию организовали киприоты, к ним присоединились русскоязычные жители страны. Стоит отметить, что это уже четвёртая крупная демонстрация в поддержку РФ, организованная на Кипре с момента начала военной спецоперации на Украине, и первая, которая не сопровождалась провокациями со стороны проукраинских активистов.